Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya geldi

Eylül ayında açıklanacak olan ve 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ev sahipliğinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı çerçevesinde TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri hem güncellenecek OVP hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletti.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde de temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP’nin ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya ve ülkemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlamaya dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Faydalı ve çözüm odaklı toplantı 7,5 saat sürdü”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduklarını söyleyerek, “7,5 saat süren faydalı, çözüm odaklı bir toplantı oldu. Toplantıda, KOBİ’lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar birçok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık. Enflasyonla mücadele sürecinde atılması gereken adımları ve iş dünyamızın enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini görüştük” değerlendirmesinde bulundu.