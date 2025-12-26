Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz: Türkiye Ahilik Buluşması’na katıldı

Ahiliğin emeği ahlakla, ticareti vicdanla, kazancı adaletle buluşturan köklü bir medeniyet geleneği olduğunu vurgulayan Yılmaz, bugün takdim edilen Ahi Esnaf Beratları’nın, dürüstlük ve güveni kuşaktan kuşağa taşıyan esnaf ve sanatkârların onurlandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin belirsizliklere ve küresel gelişmelere rağmen yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, ihracat, hizmet gelirleri ve büyüme rakamlarına dikkat çekerek, “Kim ne derse desin Türkiye üretimiyle, sanayisiyle, tarımıyla, esnafı ve çiftçisiyle büyümeyi sürdürüyor” dedi.

Enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye de değinen Yılmaz, son dönemde önemli bir düşüş sağlandığını, gelecek dönemde ise daha kalıcı bir dezenflasyon sürecinin hedeflendiğini belirtti. Popülist söylemlerle değil, gerçekçi ve sağlam politikalarla yol yürüdüklerini vurgulayan Yılmaz, “Amacımız kısa vadeli kazanç değil; kalıcı refah ve güçlü bir Türkiye bırakmak” ifadelerini kullandı.

Programda, Ahi Esnaf Beratı almaya hak kazanan esnaf ve sanatkârlar ile resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bugün takdim edilen Ahi Esnaf Beratları'nın meslek hayatını dürüstlük, güvenirlik ve iş ahlakı temelinde sürdüren esnaf ve sanatkarların emeğinin ve duruşunun kamusal düzeyde takdir edilmesini ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu beratın, toplumsal ve ticari ilişkilerde güven duygusunu önceleyen, hak ve hukuka riayeti esas alan, tüketici memnuniyetini gözeten bir yaklaşımın sonucu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ahi Esnaf Beratı almaya hak kazanan tüm esnaf ve sanatkarları tebrik etti, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, programın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Ahiliği Anlat Resimle Yaşat" konulu resim yarışmasında başarı gösteren öğrencilere, Ahi Esnaf Beratı'nı almaya hak kazanan esnaf ve sanatkarlara ödülleri takdim edildi.