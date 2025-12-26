75 yaşındaki hafızın gıpta ettiren hikayesi! Yüce Kur'an-ı Kerim aşkı yaş tanımıyor

- "Hayatımı Kuran'ı öğrenmeye ve öğretmeye adadım" Emekli olduktan sonra da Kur'an-ı unutmamak için çabaladığını dile getiren Bizkevelci, şöyle devam etti: "Efendimizin bir hadisi var. 'Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' buyuruyor. Ben hayatımı Kuran'ı öğrenmeye ve öğretmeye adadım. 70 yıldır bu yoldayım. Cenabıhak bana ömür verdiği müddetçe de bu yolda devam edeceğim. Okuyacağım, okutacağım, dinleyeceğim, dinleteceğim. Bu Daru'l Huffaz ile Antalya'dan geldikten sonra tanıştım. 3 ay önce burayı duyunca hemen koştum geldim. Burada arkadaşlarımla tanıştım. Her gün 10 sayfa ders dinleterek hafızlığımı güçlendiriyorum. Kur'an bizim ruhumuzun bir parçası. Buna her zaman için ihtiyacımız var. Bu bir aşktır. Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmek için onun yolunda, onun izinde yürümemiz lazım."