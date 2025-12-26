81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 81 ilin tamamını kapsayan büyük bir kaçak ve sahte içki operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan baskınlarda toplamda 91 bin 384 litre sahte alkolün ele geçirilerek büyük bir tehlikenin önüne geçildiğini belirten Yerlikaya, olayla bağlantılı 171 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Halk sağlığını hiçe sayanlara karşı kararlılıkla yürütülen bu operasyonlar, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığını gösterdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 1 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda, 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.
Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."