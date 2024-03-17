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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 23:53:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yaptığı konuşmada enflasyon hakkında önemli mesajlar verdi.

Düzenlenen programda konuşan Yılmaz, yerel seçim gerekçe gösterilerek belirsizlik oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Sanki yerel seçimden sonra sürpriz bir şeyler olacak. Çok farklı bir ortam olacak bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz genel seçimleri yaptık. Meclisimizi seçtik, başkanımızı seçtik. Ve 5 yıllık bir süreç içinde nelerin yapılacağı, yol haritalarımızı da yine istişarelerle şekillendirdik. Toplumumuzla paylaştık. Dolayısıyla bizden sürpriz beklemeyin. Tam aksine öngörülebilirlik bekleyin. Seçim vesilesiyle, yerel seçim vesilesiyle spekülasyon yapmaya, piyasaları bozmaya çalışıyorlar. Bunun üzerinden siyasi ve ekonomik rant elde etmeye çalışanlar var. Bunlara ben inanıyorum ki halkımız hiçbir şekilde itibar etmeyecektir" diye konuştu.

'Enflasyonda belirgin bir düşüş başlayacak'

Seçimlerden sonra siyasi belirsizliklerin ortadan kalkacağı yeni plan ve programları hazırladıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"12'nci kalkınma planımızı hazırladık. Biz kararlı bir şekilde politikalarımızı sürdüreceğiz bir taraftan büyümemize, istihdamımızı, belli makul bir çizgide sürdürürken diğer taraftan depremin yaralarını saracağız. Bir yandan da halkımızın temel sorun olarak gördüğü, dolayısıyla bizim de temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu yılın inşallah ikinci yarısında göreceksiniz enflasyonda belirgin bir düşüş başlayacak. 2025'te bunun hızlandığını göreceğiz. 2026 yılında da tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikalarıyla diğer taraftan maliye politikalarıyla üçüncü bir başlık olarak da yapısal reformlarla bu hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Güçlü bir yönetimimiz, istikrarımız var. Bu hedeflere ulaşmamamız için hiçbir sebep yok. Ekonomik büyüklüğümüz geçen sene yıl sonu itibari ile 1 trilyon 129 milyara ulaştı. İlk defa trilyon dolar seviyesini geçmiş olduk. Kişi başına gelirimiz 13 bin 110 doları buldu. Burada da iyi bir seviyeyi yakaladık. Türkiye istihdam olarak 32 milyonu aşmış durumda. Türkiye kim ne derse desin dünyamızın ve bölgemizin bugünkü şartlarında misli olarak baktığımızda yani dünyayla bölgeyi kıyasladığımızda en iyi performansı gösteren ülkelerin başında geliyor. Bizim reel ekonomi tarafında bir sorunumuz yok. Turizmimiz iyi gidiyor, sanayimiz iyi gidiyor."

Cevdet Yılmaz, konuşmasının ardından iş dünyası, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar yaptı.
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