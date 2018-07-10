0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yemin etti

Türkiye'nin yeni yönetim sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti.

10 Temmuz 2018 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yemin etti

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

 EN BÜYÜK ALKIŞI ALAN 2 İSİM

Tezkere sonrası yeni bakanlar sırayla yemin etmeye başladı. Yemin eden bakanlar arasında en büyük alkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aldı.

SOYLU KONUŞURKEN CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gelince CHP Grubu salonu terk etti.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:15
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. HABERLER

YORUM YAZ

  • uzman analistuzman analist53 dk önce
    ilk gün yeni dönemde..ve tarihe geçecek bir çöküş....ilk gün böyle anılacak...yazık oldu...şölen bekliyorduk..demekki herşey balonmuş..yandaş basında hala yazıyor uçuyoruz falan ..nereye uçuyoruz nasıl görmüyoruz o uçuşu..acaba aşşa uçuşumu anlatıyor o yandaş basın....
  • kayıkayı55 dk önce
    soylu chpkk lıların çok canını acıtmış anlaşılan.devam soylu devamm dahada acıtmaya devam.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polislerimizden gözleri yaşartacak hareket! Evlerine kavuştular
  1. Polislerimizden gözleri yaşartacak..
  2. Hulusi Akar devir-teslim töreninde..
  3. Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
  4. Emniyet ava çıktı! 108 kişi enselendi
  5. Avrupa'nın pisliği! Üst kattan dışkı..
  6. Albayrak: Onu almak için elimizden..
  7. Çocuklara sebze nasıl sevdirilir?
  8. Bakan Albayrak görevi devraldı!
  9. Kim Jong, Pompeo ile görüşmedi!..
  10. Yolcuyu darp eden taksici hakkında..
  11. Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin Konya'da
  12. Münbiç'te 12. devriye tamamlandı
  13. Putin ve Trump'tan sonra artık Başkan..
  14. Erdoğan ve Aliyev tüm dünyaya..
  15. İBB’den 15 Temmuz kararı! Ücretsiz..
  16. Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması
  17. Netanyahu yeniden ifade verdi
  18. Bir devir daha kapanıyor! Yarı..
  19. Afrin'de 15 terörist etkisiz hale..
  20. Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı..
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!