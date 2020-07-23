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Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yazar Asım Gültekin için taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 01:59:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı. Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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