  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikat mesajı:

"Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 22:57:14 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikat mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen ortak askeri tatbikata ilişkin, Azerbaycan ile her koşulda, birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin mesaj paylaştı.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat icra edilmeye başlandığını kaydeden Oktay, "Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycan helikopterleri ve savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta devam edecek.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'taki tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Tatbikat, 10 Ağustos'ta sona erecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı