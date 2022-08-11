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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 04:59:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Demir ve Mahsun Şimşek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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