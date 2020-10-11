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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı:

"Ağrı Doğubeyazıt'ta hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:54:42 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'ya rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubeyazıt'ta hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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