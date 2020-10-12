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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım:

"Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:08:45 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.

Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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