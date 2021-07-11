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Spor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 22:31:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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