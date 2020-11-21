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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hortum felaketi yaşayan KKTC'ye destek mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hortum felaketi yaşayan KKTC'ye destek mesajı:

"Hasarların giderilmesi, yaraların sarılması için var gücümüzle KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:20:51 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hortum felaketi yaşayan KKTC'ye destek mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen hortum felaketi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "KKTC'de meydana gelen hortum felaketi sebebiyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasarların giderilmesi, yaraların sarılması için var gücümüzle KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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