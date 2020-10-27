  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım:

"Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:20:52 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay