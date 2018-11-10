Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaralı askerleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen yaralı askerleri ziyaret etti.10 Kasım 2018 Cumartesi 17:53
Oktay, patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Fuat Oktay'a ziyaretinde Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer eşlik etti. Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.
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