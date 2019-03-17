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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e geldi.

17 Mart 2019 Pazar 09:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e geldi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e kentine vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, özel uçakla yerel saatle 18.00 sıralarında kente geldi.


Oktay ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından karşılandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:41
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