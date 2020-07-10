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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı:

"İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 02:16:35 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''TBMM'nin 28'inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.'' ifadesini kullandı.

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