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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

2020-04-22 20:10:08 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Oktay, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarında ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla daha az olduğuna işaret ederek, bu kapsamda salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşabileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin ve mevcut projelerin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması konusunda mutabık kalındı.

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