Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı' sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:
"Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır."