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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı' sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 04:46:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler gerilerde kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır."

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