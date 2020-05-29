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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:55:37 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve birçok kişi, cuma namazını kılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camisi'ne geldi.

Vatandaşlar, maskelerini çıkarmadan ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yanlarında getirdikleri seccadelerin üstünde saf tuttu. Seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

Oktay, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti.

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