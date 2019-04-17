Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10. Saraybosna İş Forumu’na katılmak üzere Saraybosna’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Saraybosna Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bosna Bank International (BBI) ve İslami Kalkınma Bankası (IsDB) tarafından bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Saraybosna İş Forumu’na katılacak.

Bölge ülkeleri ve dünyadan çok sayıda katılımcının Bosna Hersek ve Balkanlar’a yatırım fırsatlarını keşfetmesini hedefleyen ve 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans kapsamında Oktay’ın Bosna Hersek ve diğer ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye’den eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da konferansa katılacakları duyurulmuştu.