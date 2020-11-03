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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı:

"AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:00:43 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.

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