Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oktay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarını oylayan Oktay, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Erçin Ertürk'ün "Evde antreman" fotoğraflarını seçti.

Yaşam kategorisinde de 2 fotoğrafı çok beğenen Oktay, Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" ve Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğrafın mutlaka bir hikayesi olduğunu vurgulayan Oktay, 2020'de "Ayasofya"nın seçilmeden geçilemeyeceğini belirtirken, Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafının da fotoğraf kalitesi açısından mükemmel olduğunu kaydetti.



