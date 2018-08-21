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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehitlik ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ümraniye Kocatepe Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret ederek, şehit aileleriyle sohbet etti.

21 Ağustos 2018 Salı 17:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehitlik ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camisi'nde kılmasının ardından, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören annesi Şaziye Oktay'ı, babası Ömer Oktay ile ziyaret etti.

Oktay, hastane personeliyle de bayramlaştı.

Daha sonra Ümraniye Kocatepe Şehitliği'ne gelen Oktay'ı, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Selamettin Ermiş ve yetkililer karşıladı.

Oktay, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında şehit olanların mezarlarını ziyaret ederek, kabirlerine su döktü ve karanfil bıraktı. 

Fuat Oktay, 15 Temmuz'da şehit olan Köksal Karmil'in eşi Gülsüm Karmil ile de sohbet ederek, başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:48
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Anadolu Ajansı

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