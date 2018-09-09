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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Ertuğrul Gazi" ve "İzmir" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan bu toprakları, bizler de gelecek nesillere aynı fikirle taşımaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Ertuğrul Gazi" ve "İzmir" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ile İzmir'in düşman işgalinden kurtululuşunun 96. yıl dönümüne dair paylaşım yaptı.

Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlerce yıl bağımsızlık için çok bedel ödeyen, şehadeti esarete tercih eden fikrin lideri Ertuğrul Gazi ve aziz şehitlerimizi, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri vesilesiyle rahmetle anıyorum. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan bu toprakları, bizler de gelecek nesillere aynı fikirle taşımaya devam edeceğiz. Ecdadımızın yüzyıllar önceki bağımsızlık fikri milletimiz için bugün de aynı tazeliğini korumaktadır." 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:22
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