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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulunda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün demokrasi şöleni. Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz. Hamdolsun ciddi bir katılım oranımız var. İnşallah tüm Türkiye için hepimiz için hayırlı olacak." dedi.

Oktay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulunda kullandı.

Oy kullanmaya kızı Fatma Zehra ile gelen Oktay, oyunu verdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Oktay, sözün milli iradede olduğunu belirtti.

Milletin iradesini sandığa yansıtacağını ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"İnşallah bu akşam, yarın sabah çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha kararlı, çok daha istikrarlı bir Türkiye ile tekrardan yolumuza devam etmiş olacağız. Bugün demokrasi şöleni. Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz. Hamdolsun ciddi bir katılım oranımız var. Dünya geneline baktığımızda her zaman yüksek katılım oranlarımızla bayram havasında gerçekleşen bir seçim. İnşallah tüm Türkiye için hepimiz için hayırlı olacak. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve tüm adaylarımız için hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:04
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Çankaya
  3. Ahmet Andiçen
  4. Ahmet Andiçen İlkokulu

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