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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:20:57 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.



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