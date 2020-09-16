Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.