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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu!

Oktay, OHAL Komisyonunun 40 bin başvuruyu karara bağladığını, 2 bin 700 başvuruda iade kararı verildiğini açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurularla ilgili açıklama yaptı.

Komisyona bugüne kadar 125 bin başvurunun olduğunu belirten Oktay, bu başvurulardan 40 bininin görüşülerek karara bağlandığını açıkladı.

Karara bağlanan başvurulardan 2 bin 700’ü hakkında iade kararı verildiğini dile getiren Oktay, 37 bin 300 kişinin başvurusunun reddedildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:23
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Olağanüstü Hal

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