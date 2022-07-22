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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Geçtiğimiz günlerde nişan yüzüklerini takan Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 23:44:00 - 2022-07-22 23:47:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.

İstanbul’da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.

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