Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
Geçtiğimiz günlerde nişan yüzüklerini takan Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul’da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.