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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat ﻿Oktay: Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 19:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat ﻿Oktay: Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz" diye konuşan Oktay, "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasıyla ilgili konuşan Oktay, "Toplanma alanları dahil, sürekli gündeme geldiği için ifade ediyorum. Bu çalışmaları gördük. Kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp, 'Bu vardır, yoktur' tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Bugün sabahtan beri çalışıyoruz, yine aynı şekilde akşam ayrılırken, herkese davetimizi tekrarladık ve herkes burada olacak dedik. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında bakıyoruz, sosyal medyada başka şeyler dolaşıyor. Bakanlarımızın, Valimizin burada olduğu bir ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak, sonrasında da bunun siyasetini yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul'daki vatandaşımızın hayatı söz konusu ise onunla ilgili hazırlıkları yapıyoruz."

Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Biz şöyle çalışıyoruz; herhangi bir en ağır, en kötü senaryoda ihtiyacımız olan toplanma alanı metrekare olarak nedir ve bu metrekare alan olarak biz ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz, karşılayamıyor muyuz? 'Burası toplantı alanıdır, ilanihaye hiçbir belediye ve kurum herhangi yapılaşmaya gidemez.' Böyle bir kural yok zaten. Orası olduğu zaman bir başka alandır. Bizim için önemi olan ihtiyacın karşılanmasıdır." 

Toplanma alanlarıyla ilgili tartışmaya da değinen Fuat Oktay, "Bugün de çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur. İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. AFAD'a tekrar talimat verdik, toplanma alanlarını web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği alanlar olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 19:05
  1. İstanbul
  2. Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • sallamasyonsallamasyon16 dk önce
    25 yılda istanbulu bitirdiniz. hala konuşun.
  • HasanHasan25 dk önce
    HahahahahahahRezil kepaze oldunuz.bos bombosmusunuz daha telefonlar calismadi.herkes panik 

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