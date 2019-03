Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Artık 25 yıl öncesinin İstanbul’u yok”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çekmeköy’de katıldığı ‘Halk Buluşması’nda “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız hizmetler neticesinde; artık 25 yıl öncesinin İstanbul’u yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Çekmeköy’de Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Halk Buluşması”na katıldı. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Oktay’a Çekmeköy Belediye Başkanı ve AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da eşlik etti. Fuat Oktay burada konuşma yaparak vatandaşlara seslendi.

Oktay buradaki konuşmasında Çekmeköy’de 20 sene öncesine kadar Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan köylerinvarlık gösterdiğini, fakat bugünÇekmeköy’ün, İstanbul’un modern ilçelerinden bir haline geldiğini kaydetti.

Ayrıca şehirlere yaptıkları hizmetlerden söz eden Oktay, “Şehirlerimizle ve şehirlerimize hizmet eden kadrolarımızla gurur duyuyoruz, Allah hepsinden razı olsun. İki kıtanın göz bebeği bu aziz şehre hizmet eden herkesten de Allah razı olsun. En başta güzel İstanbul’un havasından suyuna, temizliğinden sosyal hizmetlerine hangi sıkıntılar yaşadığını çok iyi bilen bir liderimiz var. Daima İstanbul’un derdiyle dertlenmiş, İstanbul, Türkiye ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız hizmetler neticesinde; artık 25 yıl öncesinin İstanbul’u yok. Ondan eser bile yok. Bazılar tekrar hatırlatmaya çalışıyor. Gerçi hatırlıyoruz da. Şişli’deki çöp bidonlarını görünce hatırlıyoruz" dedi.

Konuşmasında, 31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’yla çok daha güçlü bir icraat dönemine girileceğini söyleyen Oktay, “Konuşmak kolay. Yıkmak kolay. Bu şehre yeniden Sinan olmak mesele. Bu şehre gönül vermek, eser kazandırmak mesele. Bu iş bir aşk işi. Bu yüzden ’Memleket işi gönül işi.’ diyoruz. Çekmeköy, memleket işi gönül işi ne demek çok iyi bilir. Biliyorsunuz değil mi? İstanbul’a hizmet etmenin, Çekmeköy’e hizmet etmenin yeri bizde ayrıdır. İstanbul’a yaptığımız yatırımları anlatmak için bu programın süresi yetmez. Biz bu şehri dünyanın kalbi olarak görüyoruz. İstanbul geçtiğimiz 17 yılda dünyanın en iddialı büyük projelerine ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Oktay konuşmasında İstanbul’a kazandırılan büyük projelerden de bahsetti. "Havalimanı deyince gezi olaylarını hatırladım. ’İstemezükçüleri’ hatırlıyorsunuz değil mi? ’Havalimanı istemiyoruz.’ dediler. Yaptık mı? ’Köprüleri istemezük.’ diyorlardı. Her iki köprüyü de her iki uçtan yaptık mı, inci gibi dizdik mi? ’Türkiye’nin faydasına her ne varsa onu istemezük.’ diyorlardı. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ’Yaparız.’ dedik ve dimdik durduk. Yaptık mı? Bundan sonra da aynısını yapacağız. Biz bir konuda söz verirsek yaparız elhamdülillah. Sizlerin desteğiyle İstanbul’un en temel problemlerini çözdük, çözüyoruz. İstanbul’un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok” şeklinde konuştu.

Çekmeköy Kaymakamlık binasının da yenileneceğini belirten Oktay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hastanesi’nin inşası bir süredir devam ediyordu. Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve inşallah en kısa zamanda hizmete açıyoruz. Şimdiden Çekmeköy’e hayırlı olsun. Benim Çekmeköylü kardeşlerim, artık sağlık problemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy’ün yanındayız. Çekmeköylü çocuklarımızın evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Okul denince belki dünyanın en iyileri arasına ilerliyoruz. 20 kişinin altında Türkiye’de sınıf mevcutları var. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul inşa edeceğiz."

Etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklerini her zaman hissettiklerini ifade etti. Poyraz, “Çok değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımız, değerli milletvekili, ve Çekmeköy’ümüzün değerli güzel insanları güzel hanfendiler beyefendiler genç kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben kısa konuşup sonra mikrofonu değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımıza vereceğim. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın değerli babası da burada bizim tanışmamız tabii anne ve babasının Çekmeköylü olmasında dolayı. Allah gani gani rahmet eylesin. Annesini kısa süre önce Hakkın rahmetine uğurladık. Ben o günden sonra hep şunu diyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye hizmet yapmasının altındaki en büyük etken, böyle çok değerli büyüklerimizi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat bey gibi insanları bulup bu ülkeye bu millete hizmetkar ettiği içindir buna yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yolda ilerlemekte devam ediyoruz. Ama bir şeyi özellikte 15 Temmuzdan sonra altını çizerek söylüyorum. 15 temmuz gibi bir hain darbe girişimi karşısında o silahların karşısında elinde en ufak bir sopası dahi olmadan göğsünü siper eden bu millet için bu bayrak için ezan için hainlerin karşısına çıkan güzel Çekmeköyinsanının çöpünü bile toplamak şereflerin en büyüğüdür” şeklinde konuştu.