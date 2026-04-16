Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Görgü tanığı öğrencilerin ifadelerine göre, saldırganın daha önce çevresindeki arkadaşlarına yönelik açıkça ölüm tehditlerinde bulunduğu öğrenildi.

Dehşet anlarına tanıklık eden bir öğrenci, katliamın hemen öncesinde yaşananları şu sözlerle aktardı:

Sınıfta yankılanan o korkunç cümle

"Olay sırasında sınıfta olan bir arkadaşımızdan duyduk; saldırgan daha önce ‘Sizi öldüreceğim’ diyerek tehditler savurmuş. Silah sesleri yükseldiğinde neye uğradığımızı şaşırdık. Camlardan atlayanlar, kanlar içinde kaçmaya çalışanlar vardı. Her yer can pazarına döndü."

9 can, 13 yaralı: Okul bahçesi yas yerine döndü

1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ağır yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, saldırganın bu tehditleri hangi motivasyonla savurduğu ve saldırı planını ne zaman yaptığına dair geniş çaplı soruşturma titizlikle yürütülüyor.

