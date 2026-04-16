"Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

"Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla" Okul güvenliği" toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası İçişleri Bakanlığından, "Toplantı sonunda kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde gerekli kararlar alınmıştır." açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılan çevrimiçi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirildi.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

"Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir.

Öte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır.

"OKUL GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI DAHA ETKİN HALE GETİRİLECEK"

Toplantı sonunda; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır. Aynı zamanda her eğitim öğretim yılı başında valilerimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen "Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri" toplantılarında ele alınan konuların önemine dikkat çekilerek, söz konusu toplantılarda alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi vurgulanmıştır.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır. Devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde tüm kurumlarıyla görev başındadır.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKEN HER ADIM ATILACAK"

Bu acı hadiseler üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin ortak vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya, suçu ve suçluyu öven bir dil oluşturmaya çalışanlara karşı da hukukun çizdiği çerçevede gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir. Dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgilendirme, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olayla ilgili bazı asılsız iddiaları yalanladı; resmî makamlar da kamuoyunun yalnızca teyitli açıklamaları esas alması çağrısında bulundu.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir.

Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Ramazan

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseridir...!

Hamdi

İŞİN ÖZÜ SOSYAL MEDYA DENEN HAÇLI DAYATMASI PİSLİGİN AKTIGI YER BAŞKA TİK TOK TÜM SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI SONSUZA KADAR KAPATILSIN TV LERDEKİ AHLAKSIZ PUROĞRAMLAR KAPATILSIN İLLA SOSYAL MEDYA SA KENDİMİZ ÜRETELİM AHLAK DERSLERİ ZORUNLU OLMALI
