Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı

Küresel ekonomik kriz dünyayı sarıp sarmalarken şok bir gelişme yaşandı. Savaş halinde olan ülkede son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı.

Foto - Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı

Rusya’da bankacılık sektörü hızlı bir dönüşümden geçiyor. 2026’nın ilk üç ayında bankalar toplam 483 şubeyi kapattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 kat artışa işaret ediyor. Rusya Merkez Bankası verilerine göre toplam şube sayısı 21 bin 870’e geriledi. Önceki yıllarda da kapanışlar hızlanmıştı ve özellikle Sberbank tek başına yüzlerce ofisi kapatmıştı.

Foto - Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı

Uzmanlara göre bu eğilim dijitalleşmenin doğal sonucu. Bankalar maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için hizmetlerini çevrim içi kanallara taşıyor. Moskova bölgesinde tek bir şubenin aylık maliyeti 2–5 milyon ruble yani yaklaşık 24 bin–61 bin dolar seviyesine ulaşabiliyor. Bu nedenle fiziksel ağın küçültülmesi kaçınılmaz görülüyor. Ayrıca yapay zeka uygulamaları ve birleşme süreçleri de şube sayısının azalmasını hızlandırıyor.

Foto - Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı

Ancak İzvestiya'ya konuşan uzmanlara göre bu dönüşüm bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bankalar dolandırıcılıkla mücadeleyi artırırken hesap blokeleri daha sık yaşanıyor ve bu durumlarda müşterilerin şubeye gitmesi gerekiyor. İnternet kesintileri de benzer şekilde vatandaşları fiziksel ofislere yönlendiriyor. Mart ayında yaşanan bağlantı sorunları sırasında dolaşımdaki nakit miktarı yaklaşık 3,9 milyar dolar arttı.

Foto - Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı

Önümüzdeki dönemde şube kapanışlarının devam etmesi beklenirken, sektörün tamamen fiziki ofislerden vazgeçmesi olası görülmüyor. Bankacılıkta hibrit modelin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Gündem

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Gündem

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mers..
Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı
Gündem

Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı

Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından saldırı planı çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı!
Dünya

Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı!

İsrail’in uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmayan Somaliland’a büyükelçi ataması dikkat çekti.
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
