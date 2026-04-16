Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı
Küresel ekonomik kriz dünyayı sarıp sarmalarken şok bir gelişme yaşandı. Savaş halinde olan ülkede son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı.
Rusya’da bankacılık sektörü hızlı bir dönüşümden geçiyor. 2026’nın ilk üç ayında bankalar toplam 483 şubeyi kapattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 kat artışa işaret ediyor. Rusya Merkez Bankası verilerine göre toplam şube sayısı 21 bin 870’e geriledi. Önceki yıllarda da kapanışlar hızlanmıştı ve özellikle Sberbank tek başına yüzlerce ofisi kapatmıştı.
Uzmanlara göre bu eğilim dijitalleşmenin doğal sonucu. Bankalar maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için hizmetlerini çevrim içi kanallara taşıyor. Moskova bölgesinde tek bir şubenin aylık maliyeti 2–5 milyon ruble yani yaklaşık 24 bin–61 bin dolar seviyesine ulaşabiliyor. Bu nedenle fiziksel ağın küçültülmesi kaçınılmaz görülüyor. Ayrıca yapay zeka uygulamaları ve birleşme süreçleri de şube sayısının azalmasını hızlandırıyor.
Ancak İzvestiya'ya konuşan uzmanlara göre bu dönüşüm bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bankalar dolandırıcılıkla mücadeleyi artırırken hesap blokeleri daha sık yaşanıyor ve bu durumlarda müşterilerin şubeye gitmesi gerekiyor. İnternet kesintileri de benzer şekilde vatandaşları fiziksel ofislere yönlendiriyor. Mart ayında yaşanan bağlantı sorunları sırasında dolaşımdaki nakit miktarı yaklaşık 3,9 milyar dolar arttı.
Önümüzdeki dönemde şube kapanışlarının devam etmesi beklenirken, sektörün tamamen fiziki ofislerden vazgeçmesi olası görülmüyor. Bankacılıkta hibrit modelin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23