Trump yine yalan söyleyerek şaşırtmadı! Doğrusu yok yalanı çok
Trump yine yalan söyleyerek şaşırtmadı! Doğrusu yok yalanı çok

Trump yine yalan söyleyerek şaşırtmadı! Doğrusu yok yalanı çok

Trump’ın İsrail ve Lübnan liderleri arasında görüşme olacağı açıklaması Lübnanlı üst düzey kaynaklarca yalanlandı. Lübnanlı 2 resmi kaynak, Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Adını açıklamak istemeyen Lübnanlı 2 üst düzey kaynak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına dair henüz bilgileri olmadığını belirtti. AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak, Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

YALAN SÖYLEMEDEN DURAMIYOR

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında “biraz nefes alma alanı” oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki görüşmeye ilişkin Trump, “İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, 34 yıl gibi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, görüşme Türkiye saatiyle bugün gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri, iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin doğrudan görüşmesi olarak kayda geçmişti. Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmamıştı.

Trump zeka saçıyor: 'Kola çimleri öldürüyorsa, kanseri de öldürüyordur'
Trump zeka saçıyor: 'Kola çimleri öldürüyorsa, kanseri de öldürüyordur'

Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik
Lavrov’dan müzakereler için Trump’a tavsiye ve uyarı Diyalog kurmayı öğren
Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı
Trump'ın son tehdidi o mu? Elektrik altyapısına saldırı her eve ateş topu
Yorumlar

meleknur

ZATEN. KENDİLERİNİ EN İYİ KENDİLERİ BİLİYOR. ÇOCUKLAR İNANMIYOR Kİ, BÜYÜKLER İNANSIN
