CHP’den vurguna “borç” kılıfı

BUĞRA KARDAN/İST.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un başkahramanı olduğu 660 milyon 293 bin liralık kooperatif yolsuzluğuyla ilgili MASAK raporuna Akit ulaştı. Erkol’un ardından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir ara İZBETON Genel Müdürü koltuğunda oturan Heval Savaş Kaya ve 2023-2025 dönemi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklanmasına neden olan yolsuzluğun detaylarının anlatıldığı rapora kooperatiflerden gelen paraları kayıt altına almak için düzenlenen sahte faturalar, yapılan muhasebe hileleri yansıdı. Raporda para transferlerinin önemli bir kısmında “Borç”, “Organizasyon bedeli”, “Hizmet alımı” gibi açıklamalar kullanıldığı ancak bu işlemlerin önemli bölümünün ticari ve ekonomik bir karşılığa dayanmadığına dikkat çekildi. Ayrıca işlem silsilesinin kısa zaman aralıklarıyla ve zincirleme şekilde gerçekleştirildiğine işaret edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında S. S. Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi, S. S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, S. S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, S. S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, S. S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilen 5 projeyle ilgili taahhütlerin yerine getirilmediği hatırlatıldı. Bu durumun kooperatiflerde huzursuzluklara yol açtığı anımsatıldı.

FON KULLANIMINDA SUİSTİMAL

MASAK yetkililerinin incelemelerinde yüklenici ve taşeronlara yapılan ödemelerle ilgili olarak kooperatif tarafından herhangi bir denetim ya da sorgulama mekanizmasının işletilmediği, gönderilen tutarların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının takip edilmediği görüldü. Anılan işlemlerin olağan ticari hayatın gerekleriyle bağdaştırılmazken kooperatif fonlarının kullanımında suiistimal meydana geldiği kanaatine varıldı. Suç gelirinin defalarca aklandığı belirtilen MASAK raporunda yer alan 1 numaralı eylemde toplam aklanan suç gelirinin 487 milyon 583 bin 192 lira, 2 numaralı eylemde 5 milyon 992 bin lira, 3 numaralı eylemde 849 bin 999 lira olduğu aktarıldı. 4 numaralı eylemde toplam suç gelirinin İzmir Çeşme ilçesinde 2021/42 ada parselde yer alan taşınmaz olduğu kaydedildi. Toplam aklanan suç gelirinin bir adet gayrimenkul/taşınmaz ve 660 milyon 293 bin 339 lira olduğu bildirildi.