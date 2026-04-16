Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşum devletin radarına takıldı. Katliamı öven, yeni saldırıların fitilini ateşlemeye çalışan bu yapıya karşı yürütülen operasyonda, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan grup kapatılırken ilk gözaltı haberi Sivas’tan geldi.

Saldırganın okulda dehşet saçtığı anlara dair görüntülerin paylaşıldığı grupta, şiddeti körükleyen ifadeler infiale yol açtı. "Öyle bir şey yapmak isterim", "Vur vurabildiğini" ve "Kendimi havaya uçururum" gibi mesajlarla katliamı yücelten şahısların kimlikleri tek tek tespit ediliyor.

Kan donduran yazışmalar

Bu provokatif akımın parçası olarak Sivas’ta silahlı eylem tehdidinde bulunan 2010 doğumlu bir çocuk, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç dosyaları kabarık

Kendini "C31K" olarak adlandıran bu platformun geçmişi, sadece şiddet güzellemesiyle sınırlı değil.

Grubun daha önce de;

  • Çocuk istismarı içerikli yayınların yayılması,
  • Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret,

  • Hayvanlara işkence edilmesi gibi suçlarla yargıya taşındığı biliniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen daha önceki soruşturmalarda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Bakanlıktan tavizsiz takip

İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş saldırısının failini kahramanlaştırmaya çalışan ve toplumsal huzuru bozmak isteyen dijital hücrelere karşı operasyonların genişleyerek devam edeceğini duyurdu.

3 başsavcı vekili ve 6 savcının titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç teşkil eden içeriklerin yayıldığı her mecra mercek altına alınmış durumda.

Gençliği tümden kaybetmişiz.islamın şartlarına ve hukukuna uymadık İslamı değiştirip hukukumuz uyurduk.yani islam dini yozlaştırdık sonuç olacağı bu.

Sosyal medya yasağı

Derhal gelmeli. Zorunlu eğitim kalkmalı okullara acil olarak güvenlik ve x Ray cihazı gelmeli
