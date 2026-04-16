Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Saldırganın okulda dehşet saçtığı anlara dair görüntülerin paylaşıldığı grupta, şiddeti körükleyen ifadeler infiale yol açtı. "Öyle bir şey yapmak isterim", "Vur vurabildiğini" ve "Kendimi havaya uçururum" gibi mesajlarla katliamı yücelten şahısların kimlikleri tek tek tespit ediliyor.

Kan donduran yazışmalar

Bu provokatif akımın parçası olarak Sivas’ta silahlı eylem tehdidinde bulunan 2010 doğumlu bir çocuk, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç dosyaları kabarık

Kendini "C31K" olarak adlandıran bu platformun geçmişi, sadece şiddet güzellemesiyle sınırlı değil.

Grubun daha önce de;

Çocuk istismarı içerikli yayınların yayılması,

Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret,

Hayvanlara işkence edilmesi gibi suçlarla yargıya taşındığı biliniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen daha önceki soruşturmalarda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Bakanlıktan tavizsiz takip

İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş saldırısının failini kahramanlaştırmaya çalışan ve toplumsal huzuru bozmak isteyen dijital hücrelere karşı operasyonların genişleyerek devam edeceğini duyurdu.

3 başsavcı vekili ve 6 savcının titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç teşkil eden içeriklerin yayıldığı her mecra mercek altına alınmış durumda.