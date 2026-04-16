Atamadığı gollerle büyük şok yaşatsa da... Sidiki Cherif, 2 kupayı da kazanacaklarına inanıyor
Fenerbahçe'nin genç golcüsü Sidiki Cherif, sezonun kalan bölümüne konsantre olduklarını ve 2 kupayı da kazanmak istediklerini söyledi. FB TV'ye açıklamada bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Bu süreç çok iyi şekilde geçti. Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandım. Tesisteki, kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Hocam da aynı şekilde. Bu yaklaşımı gördüğünüz zaman bu size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Benim adıma çok iyi süreç." değerlendirmesinde bulundu.