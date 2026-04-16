Dün “polisin okulda ne işi var,” bugün “polis nerede?” Alın size solcuların ikiyüzlülüğü!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul katliamı, solcuların çifte standardını bir kez daha ortaya koydu.

Daha dün, “Lise ve üniversitelerde polisin ne işi var, burası okul!” sloganları atarak emniyet birimlerine karşı çıkan, güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırılar düzenleyen ve polisin okullardaki varlığına karşı kampanya yürüten solcu gruplar ve CHP’liler, bugün aynı okullarda yaşanan saldırının ardından “Neden polis yok?” diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrıları yapmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde net şekilde görüldüğü üzere, aynı çevreler kısa süre önce polisin liselere girmesine karşı çıkarken, şimdi güvenlik zafiyeti iddiasıyla hükümete yükleniyor. CHP'li Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu muhalefet figürleri, üniversitelerde ve liselerde “Polisin ne işi var?” diye sorarken, son yaşanan olayların ardından “Okullarda neden polis yok?” diye sormaya başladı.

Bu ikiyüzlülük, devletin her türlü tedbiri alsa da yetersiz, almasa da sorumsuz ilan edildiği tipik bir algı operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Okullarda asayişin sağlanması ve öğrencilerin uyuşturucu çetelerinden, silahlı saldırganlardan korunması gerektiği vurgulanırken, solcuların bu çelişkili tavrı tepki çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Dün polise saldıranlar bugün ‘neden polis yok’ diyor. Lan sizin yatacak yeriniz yok” tepkisini gösterdi.

#YusufTekinYalnızDeğildir etiketiyle cumhuriyet tarihinin en etkili milli eğitim bakanlarından Tekin’e destek mesajları yağarken, birçok vatandaş sol kesimin samimiyetsizliğini eleştirdi.