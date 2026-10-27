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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon ödemeleriyle ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon ödemeleriyle ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan fon ödemeleriyle ilgili açıklama

Tasfiye edilen fonlarla ilgili ödemeler konusunda bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

 

Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor.

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