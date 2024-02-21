Koç grubundan Ekrem İmamoğlu açıklaması

CHP'li Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koç grubuyla anlaştığını ve onların desteğiyle Cumhurbaşkanı olacağını söylemişti. Konuya ilişkin Koç grubundan açıklama geldi.

Koç Holding internet sitesinden yayınlanan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Dijital bir yayında dile getirilen “Koç Grubu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı” iddiası vesilesiyle açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"Tümüyle gerçek dışı"

Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

"İddialar, kasıtlı olarak yanlış algıya yol açmak için gündeme getiriliyor"

Son dönemde Koç Topluluğu’nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

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Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Koç Holding A.Ş."