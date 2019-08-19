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Cumhurbaşkanı talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Gümüşhane ziyaretinde yetkililere hemen yapılsın talimatı verdiği 20 metre uzunluğundaki köprü, aradan geçen 1 yıllık sürede tamamlanamadı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:09
Cumhurbaşkanı talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Gümüşhane ziyaretinde yetkililere hemen yapılsın talimatı verdiği 20 metre uzunluğundaki köprü, aradan geçen 1 yıllık sürede tamamlanamadı. Bir türlü bitirilemeyen yeni köprünün yanında mevcut köprü de yıkılınca kafe işletmecisinin zararı binlerce lirayı aştı.


Bağlarbaşı Mahallesi’nde Gümüşhane Üniversitesi ana kampüs girişinin hemen karşısında 6 yıldır faaliyet gösteren Köprü Kafe’ye ulaşımı sağlayan tek giriş ve sembolü olan köprüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ziyarette verdiği talimatın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından mevcut köprünün yıkılarak yerine çelik konstrüksiyon köprü yapılmasının gündeme alınmasıyla birlikte ziyaretten 4 ay sonra inşasına başlanan köprü, imalatının 20 gün süreceğinin söylenmesine rağmen 8 aylık sürede bitirilemedi. Firmaya yapılan onca uyarıya rağmen firmanın vurdumduymaz tavırlarıyla devletin bunca imkan ve olanağını zayi ettiğini kaydeden Gül, “Köprü Kafe işletmesinin, çalışanlarının ve ticari faaliyet gösterdiği bunca esnafın hakkını göz göre göre gasp edenleri siz vicdan sahiplerinin insafına bırakıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:09
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