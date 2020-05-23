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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cihat Yaycı açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:02:00 -
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Cihat Yaycı açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın bugüne kadar değerli hizmetlerde bulunduğunu bundan sonra da bulunmaya devam edebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında görevden alındıktan sonra istifa eden Cihat Yaycı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kalın şöyle konuştu:

“Kendisi Deniz Kuvvetleri’nde takdirle karşılanan, başarılı işlere imza atmıştır. Değerli bir amiralimizdir. Bir askerin bir bürokratın bir görevden başka bir göreve atanması ne kadar normalse Sayın Yaycı için de öyledir. Böyle kararlar keyfi olarak ele alınmaz. Kendisi çalışmalarıyla bugüne kadar çok değerli katkılar vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edebilir.”

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