0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?

Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi? İşte Erdoğan'ın açıklaması...

01 Ekim 2019 Salı 20:48
Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?

Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi? İşte Erdoğan'ın açıklaması...

Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmaları hatırlatılarak, "AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

"40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." diye yanıtladı.

Muhalefetten gelirse...

Erdoğan, "Peki muhalefetten gelirse destek verir misiniz?" sorusuna ise "Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız." karşılığını verdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar hatırlatılarak "Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:48
  1. erdoğan son dakika açıklaması
  2. Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
    1. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç..
    2. Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago..
    3. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç..
    4. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin..
    5. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
    6. Yüzde 50 artı 1 sistemi nedir?
    7. Hama'da mayın patladı: 1'i albay 3..
    8. Polis aracına saldıran teröristler..
    9. Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ülkeye..
    10. Galatasaray PSG maçı ilk 11'leri
    11. 3 günde 5 kilo nasıl verilir? Patates..
    12. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    13. Erdoğan'ın yüzde 50 artı 1 açıklaması..
    14. Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?
    15. İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu..
    16. Ruhani'den Trump'a telefon reddi!
    17. Abdest alırken besmele çekmeyi..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli..
    19. CHP Şişli'ye kayyım atandı
    20. Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği..
    21. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
    22. Metrobüs durağında insan seli
    23. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
    24. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
    25. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
    26. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
    27. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
    28. Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç..
    29. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı