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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Sosyal medya hesabından Taksim Camii ile ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:11:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.

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