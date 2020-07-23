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Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "gözlemleyen" Meral Akşener hayalini açıkladı: Buna hazırlanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti'nin defalarca yalanlamasına rağmen erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirmeye kalkıştı. Akşener, "gözlemlerine" göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açılışa katılması dahil birçok maddeyi sıralayarak bunların erken seçime işaret olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:18:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "gözlemleyen" Meral Akşener hayalini açıkladı: Buna hazırlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde hızla hayata geçirilen proje ve yasa tekliflerinin erken seçim habercisi olduğunu ileri sürdü.

Erken seçim iddialarını alevlendirdi

Hükümetin son dönemde atmış olduğu adımların ardından erken seçim iddiaları yeniden gündeme geldi. İP Genel Başkanı Meral Akşener bu konuda birtakım iddialarda bulundu.

Kadın gazeteciler ile video konferans yöntemi ile bir araya gelen Meral Akşener hem gündem konularını ele aldı hem de basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

''Seçime yönelik bir altyapı hazırlanıyor''

Ayasofya'nın açılmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her açılışa katılıyor olmasına ve sosyal medya düzenlemesine değinen Akşener şu iddiada bulundu:

''Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi, sosyal medya meselesi ve her açılışa Sayın Erdoğan’ın katılıyor olması; bütün bunlara baktığım zaman seçime yönelik altyapının hazırlandığını okuyorum. Ekonomik manada tsunami etkisinde bir dalganın geleceği söyleniyor. Bilgim değil ama bir analiz.

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Yorumlar

Meto

Aç tavuk kendini buğday ambarında götürmüş.RTE yi denediler entrika yaptılar dış güçlerle birlik oldular denemeler bitmez it ürür kervan yürür
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