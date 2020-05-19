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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana’da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır. Bölücü teröre b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana’da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:55:54 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana’da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır. Bölücü teröre b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana’da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimize özellikle sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum" dedi.

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