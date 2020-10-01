Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstüne basa basa uyardı! "Son kararı Genel Merkez verir"

Önceki gün gece saat 23.30’a kadar AK Parti Genel Merkezi’nde kongre süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek kanunlar için hazırlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ile toplantıda bir araya geldi.

"Kongre sürecinde uyum sıkıntısı yaşanıyor"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti’de devam eden kongre süreci ile ilgili, milletvekillerinin kanaat bildirebileceğini fakat il başkanı seçimlerine karışamayacağını belirterek uyarılarda bulundu.

"Milletvekilleri teşkilat işlerine karışmasın"

"Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı." diyen Erdoğan, milletvekillerinin nefsani davranmaması gerektiğini belirterek, "Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım." ifadelerini kullanarak milletvekillerinin teşkilat işlerine karışmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni üye sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Kongre sürecinde bulduğunuz yeni yüzler parti felsefesiyle uyumlu olsun." dedi.