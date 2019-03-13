Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. IHAAW121037-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

IHAAW121037-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.13.03.2019 12:10:37TSINNNN

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