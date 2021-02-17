Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli yeni anayasada anlaştı

Yeni Anayasa çalışmaları için AK Parti ve MHP anlaştı. Geçen hafta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir telefon görüşmesi yaparak anayasa çalışmaları için bilim kurulu oluşturulmasını kararlaştırdı.

Yavuz Atar oluşturacak

Akşam gazetesinin haberine göre, akademisyenlerden oluşan bir kurulun teşekkül etmesi için görüşme trafiği başladı. Yeni anayasa çalışması için kurulacak ekibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar oluşturacak ve akademisyenler yeni anayasayı birlikte çalışarak çıkaracak. Kurulda anayasa profesörleri yer alacak. Kurulda AK Parti ve MHP'nin yetkilendirdiği iki isim de olacak. Bu iki isim kendi partilerine bilgilendirmede bulunacak.

Hedef anayasa çalışmasının başladığı tarihten itibaren 2 yıl içinde tüm çalışmaları tamamlamak.

Son aşama halk oylaması

Bu sürede hazırlanan taslak metin hem muhalefete hem de STK'ların görüşüne sunulacak. Anayasaya son şekli tüm istişare ve son rötuşlardan sonra verilecek. Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak.